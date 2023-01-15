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В Винницкой области аварийные отключения света из-за непогоды

Фото: в Винницкой области аварийные отключения света из-за непогоды (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Винницкой области произошли аварийные отключения света из-за обледенения, образовавшегося на линиях электропередач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook АО "Винницаоблэнерго".

"Наибольший ущерб нанесла непогода в районных электросетях Гайсинского, Барского, Могилев-Подольского и Мурованокуриловецких участков. Есть серьезные повреждения ЛЭП 10-04кВ (провисание и обрыв проводов из-за падения обледеневших деревьев и веток, сломанные опоры)", - говорится в сообщении.

Отмечено, что по состоянию на 19:00 текущие сутки остаются обесточенными 15 населенных пунктов области и 69 ТП.

Над восстановлением электросетей работают 11 аварийных бригад и 13 единиц техники облэнерго.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в настоящее время дефицит генерации в энергосистеме после последней ракетной атаки РФ огромен, поэтому по Украине могут быть применены экстренные отключения света.

Также ранее мы писали, что в ДТЭК предупредили, что необходимо готовиться к "трудным дням" из-за уменьшения генерации. Поэтому будут действовать не только плановые, но и аварийные отключения света.

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