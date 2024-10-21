В Виннице начали подачу тепла в дома горожан: детали

Новый отопительный сезон в Виннице

В Винницком городском совете рассказали, что подача тепла в дома горожан 21 октября 2024 года начинается согласно решению исполнительного комитета.

"По информации Департамента городского хозяйства Винницкого городского совета, пуск тепла в жилые дома будет происходить поэтапно", - уточнили в пресс-службе.

Украинцам напомнили также, что подачу тепла для объектов социальной сферы (медицинских учреждений, садков, школ и т.п.) в Виннице начали еще на прошлой неделе - по заявкам.

Пост Винницкого горсовета (скриншот: facebook.com/Vinnytsia)

В КП ВГС "Винницагортеплоэнерго" подтвердили, что отопительный период 2024-2025 гг. в городе начинается уже сейчас.

Уточняется, что предприятие начинает подачу услуги по снабжению тепловой энергией для населения, в соответствии с решением исполнительного комитета Винницкого городского совета №2470 от 21.10.2024 г. "О начале отопительного периода 2024-2025 годов на территории Винницкой городской территориальной общины для населения и других потребителей".

Отмечается, что КП обеспечивает теплом 1 211 домов жилого фонда города Винницы.

"Обращаем внимание, что услуга по снабжению тепловой энергии будет подаваться на дома постепенно. Напоминаем, что теплоснабжающее предприятие обеспечивает предоставление услуг по снабжению тепловой энергией и снабжению горячей водой в соответствующем количестве и качестве, установленном нормативами, только к внешней поверхности стены здания", - говорится в сообщении "Винницагортеплоэнерго" в Facebook.

То есть за распределение и качество услуг в доме отвечает управляющий домом (управляющие компании, ЖЭО, ОСМД) - в соответствии с заключенными с жильцами договорами.

В заключение в КП отметили, что по состоянию на 21 октября услугой по теплоснабжению обеспечено уже 67 учреждений социальной сферы - в соответствии с поданными письменными заявками их руководителей.

Публикация КП ВГС "Винницагортеплоэнерго" (скриншот: facebook.com/kp.vmte)