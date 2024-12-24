В Виннице прошел воркшоп в рамках Школы восстановления громад

Интеграция внутренне перемещенных лиц, адаптация социально-экономической политики и создание локальных проектов восстановления - этому учились украинские громады во время выездного воркшопа в Виннице в рамках Школы восстановления громад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Мариуполь Реборн".

Воркшоп завершил второй учебный модуль программы и не только стал платформой для обсуждения ключевых вызовов, но и помог участникам сформировать четкие и адаптивные стратегии для развития своих громад. Участники также представили свои наработки и получили обратную связь от экспертов.

Этот воркшоп стал ярким примером того, как сотрудничество между общинами может стать движущей силой для восстановления страны. Тренеры и участники не только анализировали реальные кейсы, но и обсуждали, как знания, полученные во время занятий, могут быть использованы для достижения долгосрочных результатов.

"Неформальное общение между представителями тыловых, оккупированных и деоккупированных громад играет большую роль. Такие встречи позволяют нам вместе строить экономический потенциал нашей страны", - подчеркнул участник Школы восстановления Антон Кирпота, представитель Горностаевской громады.

Школа восстановления громад - это образовательный проект, который не только предоставляет знания, но и объединяет громады для совместной работы над восстановлением Украины. Основанная Ассоциацией городов Украины и ОО "Мариуполь.Реборн", Школа создает пространство для подготовки муниципальных менеджеров к эффективному управлению в условиях войны.

Это ключевой инструмент в процессе послевоенного восстановления Украины. Участники Школы учатся адаптировать лучшие международные практики к украинским реалиям, получают практические навыки и формируют сеть профессионального взаимодействия. Именно такие инициативы создают основу для устойчивого развития страны, помогая общинам быстрее восстанавливать инфраструктуру, экономику и социальную стабильность.

Программа второго модуля включала лекции, практические задания и изучение международного опыта. Особый акцент был сделан на восстановление инфраструктуры, экономическое возрождение городов после катастроф и архитектурные решения для устойчивого развития.

"Закончили сегодня еще один модуль. Наша встреча с общинами была посвящена аудиту потенциала общин, социально-экономическим политикам разных уровней, а также наработке конкретных локальных кейсов, которые, я очень верю, станут основой политик снизу", - отметила Татьяна Нагорняк, декан факультета "Киево-Могилянская школа профессионального и непрерывного образования".

В частности, участники проработали следующие темы:

- Международный опыт восстановления инфраструктуры: стратегические подходы к реконструкции дорог, мостов и объектов критической инфраструктуры.

- Экономическое возрождение городов после катастроф: анализ моделей, которые помогают стимулировать местную экономику и привлекать инвестиции.

- Архитектурные решения для общин: создание безопасных, функциональных и привлекательных пространств.

- Стратегии развития малых городов: методы поддержки бизнеса и привлечения туристов для экономического роста.

- Инсайты от мировых экспертов: лекции от ведущих специалистов, таких как профессор MIT Андрес Севцук.

Благодаря формату выездного воркшопа участники имели возможность изучать инновационные решения, которые уже внедряются в Винницкой громаде, в частности развитие Индустриального парка, поддержку релокованого бизнеса и возобновляемой энергетики. Посещение компании KNESS и Инновационно-технологического парка "Кристалл" продемонстрировали яркий пример успешных проектов в сфере предпринимательства и энергосбережения.

Тренеры Ольга Доронина и Татьяна Нагорняк провели анализ вызовов, с которыми сталкиваются громады, и помогли участникам сформировать адаптивные стратегии для решения насущных проблем. Этот практический подход позволил каждой громаде увидеть свои сильные стороны и найти индивидуальные решения для восстановления.

Проект реализуется при поддержке Правительства Великобритании, в рамках программы UK International Development и Международного республиканского института (IRI Ukraine) в партнерстве с "Метинвест" и SCM. Образовательными партнерами являются Метинвест Политехника и Национальный университет "Киево-Могилянская академия".

Школа восстановления общин продолжает свою миссию, объединяя усилия общин для устойчивого развития и экономического возрождения Украины. Ее вклад в послевоенное восстановление является неоценимым, ведь каждая подготовленная громада - это еще один шаг к устойчивому и процветающему государству.