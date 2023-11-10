RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Виннице продолжают гореть склады. Их тушат со вчера (видео)

Фото: в Виннице продолжают гореть склады 10 ноября (facebook.com/dsnsvin)
Автор: Наталия Гурковская

В Виннице продолжают гореть склады на площади в 1000 кв. м. Их тушат со вчера, 9 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Винница. С вечера 9 ноября идет ликвидация масштабного пожара в складском помещении со строительными материалами", - говорится в сообщении.

Как отмечают спасатели, сначала огонь охватил площадь около 1 тыс. кв.

"По состоянию на утро (10 ноября, - ред.) площадь составляет уже 100 кв.м", - отметили в ГСЧС.

Напомним, в Виннице 9 ноября загорелись складские помещения. Пожар распространился на площади около 1 квадратного километра. В них хранился ламинат.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВинницаПожар