В Виннице начался сильный пожар: загорелись складские помещения
В Виннице сегодня, 9 ноября, загорелись складские помещения. Пожар распространился на площади около 1 квадратного километра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области в Facebook.
По информации спасателей, пожар начался на улице Гонты в складских помещениях, где сохраняется ламинат.
"Площадь пожара около 1 тысячи квадратных метров. К ликвидации пожара привлечены 40 человек личного состава и 11 единиц спецтехники", - уточняют в ГСЧС.
Сейчас спасатели пытаются не допустить распространения огня на близлежащие металлические ангары. Пожар был локализован.
Пожар в складском помещении под Киевом
Напомним, несколько недель назад под Киевом вспыхнул сильный пожар в производственно-складском помещении. Площадь возгорания тогда составила около тысячи квадратных метров.
Для тушения были привлечены 45 человек личного состава и 10 единиц спецтехники.
В результате ликвидации пламени были спасены деревообрабатывающие станки, помещения гаражного кооператива, производственно-складское здание, сырье и деревянные материалы.
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