В Виннице предприятие поставляло детали для ремонта военной техники РФ

По данным следствия, после начала полномасштабной военной агрессии РФ против Украины один из винницких машиностроительных заводов продолжил сотрудничество со страной-агрессором.

В условиях военного положения руководство завода наладило поставку комплектующих для ремонта и обслуживания машиностроительной отрасли. Это шестеренки, секционные насосы, гидромоторы, гидравлическое оборудование, используемые в военной технике.

Для реализации схемы привлечен ряд подконтрольных хозяйствующих субъектов, с использованием которых через Румынию, Турцию и Казахстан ввозились комплектующие на территорию РФ.

В целях обхода финансовых ограничений и вывода безналичных средств из РФ использовались банковские счета, открытые в финансовых учреждениях стран ЕС. Таким образом, в течение 2022 года в РФ экспортированы комплектующие, используемые для ремонта военной техники, на общую сумму более 51 млн грн.