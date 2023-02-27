В Виннице возможны перебои с водой: в горсовете назвали причину

В Виннице остановились все насосы на главной водопроводной станции из-за перебоев со светом. В городе может наблюдаться снижение давления при поставках воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Винницкий городской совет .

"Явление (перебои со светом, - ред.) длилось всего 1 мин, однако этого хватило, чтобы по всему городу резко снизилось давление воды в сетях", - говорится в сообщении.

Напряжение уже восстановлено.

"Работаем над тем, чтобы вернуть рабочее давление. Это может занять до 2 часов", - говорится в сообщении КП "Винницаоблводоканал".

Как сообщалось, в Одессе сегодня, 27 февраля, произошло аварийное отключение электроэнергии. В городе остановились трамваи и троллейбусы.