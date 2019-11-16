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Під Вінницею зіткнулися автомобілі, є жертви

Новини » Надзвичайні події     16.11.2019 - 12:21
Під Вінницею зіткнулися автомобілі, є жертви
Фото: наслідки ДТП під Вінницею (vn.npu.gov.ua)

В результаті ДТП одна людина загинула, ще 3 постраждали

Поблизу Вінниці ввечері 15 листопада в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участі легкових автомобілів загинула одна людина, ще 3 постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За даними правоохоронців, близько 18-ї години неподалік села Щітки автомобіль Mercedes-Benz зіткнувся з Volkswagen Caddi. Попередньо, водій Mercedes не впорався з керуванням.

В результаті аварії постраждали водій та пасажирка Volkswagen, а також 4-річна дитина. Ще одна пасажирка Volkswagen загнула на місці пригоди. Постраждалі були госпіталізовані до місцевої лікарні.

"Власник автомобіля Mercedes-Benz затриманий в процесуальному порядку в ізоляторі тимчасового тримання та перевіряється на причетність до вчинення автопригоди", - додали у відомстві.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України, тобто порушення безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини. Винуватцю загрожує покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові сталося потрійна дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки. Попередньо, автомобіль ZAZ виїхав на зустрічну смугу руху, де зіштовхнувся з вантажівкою МАЗ. Позаду вантажівки рухався автомобіль Toyota, який також став учасником ДТП.

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