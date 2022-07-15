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У Вінниці після ракетного удару знесуть Будинок офіцерів

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Вінниця, П'ятниця 15 липня 2022 13:35
У Вінниці після ракетного удару знесуть Будинок офіцерів Фото: у Вінниці після ракетного удару знесуть Будинок офіцерів (t me dsns_telegram)
Автор: Валерія Поліщук

У Центрі Вінниці після ракетних ударів з боку Росії знесуть Будинок офіцерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Вінницької ОВА Сергія Борзова в Telegram.

"Будівля Будинку офіцерів буде знесена. Долю "Ювілейного" вирішить експертна комісія", - заявив він.

Нагадаємо, вчора російські окупанти завдали ракетного удару по центру Вінниці. Всього в місті зафіксували три прильоти, ворог потрапив в офісну будівлю, також постраждали і житлові будинки.

Згідно з останніми даними, в результаті ракетного удару по центру Вінниці загинули не менше 23 осіб.

Всі деталі в онлайні РБК-Україна.

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