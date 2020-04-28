У Вінниці підприємниця захопила зі зброєю будівля

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В приміщенні було виявлено цілий арсенал зброї та боєприпасів

Вінницька підприємець Олена Гур'євська, відмовившись повертати заставу за кредитом, вирішила захопити будівлю банку. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає РБК-Україна.

Повідомляється, що Гур'євська взяла під заставу будівлю на вул. Антоновича кредит, прострочила всі виплати за нього, а коли суд підтвердив неповернений кредит і передав заборгованість третій стороні – відмовилася покидати будівлю.

Замість цього вона забарикадувалася зі спільниками в будівлі й тримала оборону.

Пізніше, коли підрозділ КОРД взяв будівлю під контроль, в приміщенні було виявлено цілий арсенал зброї та боєприпасів. Поліцейськими вилучено 10 одиниць зброї, серед яких 3 автомати, а також патрони.

У відділення поліції були доставлені всі учасники конфлікту для встановлення їх осіб та опитування з приводу участі у згаданих подіях. Розглядають дії Гур'ївської з точки зору кримінальної статті про самоправство. В діях Гур'ївської, на думку правоохоронців, є склад злочину за ст. 206, 356, 263 КК України.

Повідомляється, що зараз діяльність Гур'ївської перевіряється правоохоронними органами.

Нагадаємо, раніше Гур'євською вже звинувачували у спробі привласнити чужу нерухомістю. Повідомлялося, що її підприємство "Остер" нібито захопив будівлю підприємства "Поділля" в селі Строїнка, причому, свідченнями директора Андрія Слободанюка, не обійшлося без рейдерства і залякувань.