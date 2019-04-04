У Вінниці опалювальний сезон завершиться 8 квітня

У Вінниці опалювальний сезон 2018-2019 офіційно завершиться у понеділок, 8 квітня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вінницька міська рада.

На засіданні виконавчий комітет міськради прийняв рішення завершити опалювальний сезон.

Як зазначили у відомстві, згідно з прогнозами синоптиків, протягом наступного тижня очікується потепління. А саме, стійке перевищення середньодобової температури повітря більше 8 градусів за Цельсієм.

"Виконавчий комітет міської ради четвертого квітня прийняв рішення про завершення опалювального сезону 2018-2019 років. Подача тепла у будинки і установи, які підключені до централізованого опалення, припиняється восьмого квітня", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, дитячі установи, лікарні, установи соціального захисту відключать від теплопостачання згідно заявками їх керівників.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Київській міській державній адміністрації прийняли рішення завершити опалювальний сезон 6 квітня 2019 року. Крім того, у Луцьку під час засідання виконкому міської ради було прийнято рішення завершити опалювальний сезон 5 квітня, а в Миколаєві - 6 квітня.

Нагадаємо, у Дніпрі, Одесі і Херсоні вже завершився опалювальний сезон. Зокрема, у Херсоні днем закінчення опалювального сезону вважається 31 березня, у Дніпрі та Одесі - 1 квітня.