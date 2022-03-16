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У Вінниці окупанти обстріляли телевежу. Мовлення тимчасово не працює

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Вінниця, Середа 16 березня 2022 11:05
У Вінниці окупанти обстріляли телевежу. Мовлення тимчасово не працює Фото: у Вінниці обстріляли телевежу (vn20minut.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти обстріляли телевежу у Вінниці в середу, 16 березня. Через ворожу атаку у місті тимчасово не працює телебачення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв’язку.

"Вранці 16 березня окупанти обстріляли телевежу Концерну РРТ (входить до сфери управління Держспецзв'язку) у Вінниці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мовлення у місті тимчасово недоступне. Проте доступ до українського мовлення можна отримати іншими способами. Зокрема, українські телеканали можна дивитися через супутникове телебачення, на Youtube, сервісах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll tv, а також через застосунок "Дія".

Крім того, доступ до новин можна отримати через інтернет-радіо: radioplayer.ua та в "Дії".

Нагадаємо, частина Чернігівської області залишилася без електроенергії. Наразі аварійні служби усувають проблему.

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