"Вінницягаз Збут" продовжить постачання газу за регульованими цінами до серпня

Газова труба (kmu.gov.ua)

Ціну газу на липень "Нафтогаз" повідомить після 20 липня

Кабінет Міністрів України 1 липня продовжив дію Положення про покладення спеціальних обов'язків на постачальників природного газу до серпня 2020 року. Це означає, що ТОВ "Вінницягаз Збут" до 1 серпня продовжить постачати газ населенню та релігійним організаціям Вінницької області за регульованими цінами на умовах, визначених урядом і НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомляє прес-служба "Вінницягаз Збуту".

"З 1 липня 2020 року в Україні чекали старту вільного ринку газу. Проте уряд продовжив повноваження постачальників зі спеціальними обов'язками до 1 серпня. Це дозволить не допустити зривів у постачанні природного газу, адже зараз все ще залишається невирішеним питання формування ресурсу природного газу для забезпечення потреб населення", - йдеться в повідомленні.

У компанії відзначили, що уряд досі не встановив чітких механізмів, за допомогою яких постачальники природного газу для населення зможуть мати рівний доступ на ринкових умовах до ресурсу АТ "Укргазвидобування".

"Згідно зі згаданою постановою уряду ціна на природний газ формується з 1 по 22 число місяця постачання газу. Тобто, ціна природного газу для побутових споживачів у липні сформується до 22 липня", - говорить директор ТОВ "Вінницягаз Збут" Василь Сопільник.

За словами прес-служби, на сьогодні ТОВ "Вінницягаз Збут" поставляє природний газ 461 тис. побутових споживачів і 99 релігійним організаціям. Крім того, клієнтами компанії є майже 5 тис. суб'єктів господарювання.