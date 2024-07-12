Винниковская табачная фабрика заявила о незаконной блокировке предприятия более 60 суток

Винниковская табачная фабрика заявила о противоправной блокировке предприятия силовыми органами более 60 суток. За это время не предъявлены никакие обвинения, не даны никакие объяснения.

"Несмотря на это, фабрика смогла уплатить в бюджет за май и июнь более 1 млрд гривен налогов - благодаря тому, что около 170 работников самостоятельно, вручную выносят произведенную продукцию, должным образом ее оформив, согласно нормам действующего законодательства. Коллектив предприятия делает это, чтобы не выпасть окончательно с рынка и не потерять завоеванные позиции на нем, а также получать зарплату", – заявили в компании.

В компании также добавили, что фабрике удалось отсудить около 20 тысяч коробов с табачной продукцией и отправить ее на реализацию, соответствующим образом уплатив налоги в бюджет.

"Особенно бесправным с юридической точки зрения является тот факт, что предприятию не дано никаких объяснений блокированию его работы. Не выдвинуты никакие обвинения. Простые следователи в частных разговорах признают, что получили команду «сверху», из Киева заблокировать производство", - говорят в компании .

На Винниковской табачной фабрике трактуют нынешнюю ситуацию как "грубо сфабрикованный и сфальсифицированный заказ против предприятия одним печально известным бизнесменом, участником рынка, проживающим в Одессе и тесно связанным с российским предпринимателем Игорем Кесаевым".

"Более того, в одесском суде противоправно и с нарушением всех процессуальных норм вынесено новое увал о продолжении обысков и блокировании работы еще на 30 дней. Это произошло после того, как Полтавский суд, выносивший решение об обысках в течение первых 30 суток, отказался их продолжать . Дело перенесли в Одессу", - рассказали в компании.