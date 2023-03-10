RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Виновны в уничтожении "Мрии". Экс-руководителям завода "Антонов" объявили подозрение

Фото: СБУ объявила подозрение экс-руководителям "Антонова" из-за уничтожения "Мрии" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Бывшему руководству завода "Антонов" объявили подозрение. Действия чиновников привели к уничтожению легендарного самолета АН-225 "Мрия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины и Офис генпрокурора.

СБУ объявила подозрение бывшему гендиректору "Антонова", его заместителю и начальнику подразделения по авиабезопасности.

Следствие установило, что в период января-февраля 2022 года должностные лица не допускали бойцов Национальной гвардии на территорию Гостомельского аэропорта для подготовки к его защите. Руководство завода прямо препятствовало военным возводить оборонительные укрепления и фортификационные сооружения.

"Такие действия подозреваемых привели к гибели человека и причинению телесных повреждений разной степени тяжести еще двум лицам. Уничтожение самолета АН-225 "Мрия", повреждение других самолетов и автотранспортных средств предприятия", - говорится в сообщении.

Бывшим руководителям объявили подозрение по ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 114-1 УКУ. Двум фигурантам дела избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас решается вопрос об объявлении в розыск бывшего заместителя гендиректора, который скрывается. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.

Фото: СБУ объявила подозрение экс-руководителям "Антонова" (ssu.gov.ua)

Напомним, на Волыни задержали сотрудницу СБУ, которая отрицала зверства оккупантов в Буче.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныАНТК им. АнтоноваМрия