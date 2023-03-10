Виновны в уничтожении "Мрии". Экс-руководителям завода "Антонов" объявили подозрение

СБУ объявила подозрение бывшему гендиректору "Антонова", его заместителю и начальнику подразделения по авиабезопасности.

Следствие установило, что в период января-февраля 2022 года должностные лица не допускали бойцов Национальной гвардии на территорию Гостомельского аэропорта для подготовки к его защите. Руководство завода прямо препятствовало военным возводить оборонительные укрепления и фортификационные сооружения.

"Такие действия подозреваемых привели к гибели человека и причинению телесных повреждений разной степени тяжести еще двум лицам. Уничтожение самолета АН-225 "Мрия", повреждение других самолетов и автотранспортных средств предприятия", - говорится в сообщении.

Бывшим руководителям объявили подозрение по ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 114-1 УКУ. Двум фигурантам дела избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас решается вопрос об объявлении в розыск бывшего заместителя гендиректора, который скрывается. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.

Фото: СБУ объявила подозрение экс-руководителям "Антонова" (ssu.gov.ua)