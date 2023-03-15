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Истребители НАТО перехватили российский самолет вблизи Эстонии

Фото: истребили Typhoon перехватили российский самолет-заправщик (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Пилоты королевских ВВС и ВВС Германии были подняты на перехват российского самолета, пролетавшего вблизи эстонского воздушного пространства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Британские и немецкие истребители Typhoo в своей первой совместной операции НАТО по патрулированию воздушного пространства отреагировали на российский самолет-заправщик после того, как он не связался с эстонской авиадиспетчерской службой.

В настоящее время британские пилоты впервые проводят совместные миссии по охране воздушного пространства страны вместе с немецкими военно-воздушными силами. Великобритания готовится принять от Германии руководство миссией НАТО в Эстонии.

В Минобороны Великобритании подчеркнули, что миссия носила "рутинный характер".

Министр вооруженных сил Джеймс Хиппи сказал: "Это совместное развертывание Великобритании и Германии в странах Балтии ясно демонстрирует нашу коллективную решимость противостоять любой потенциальной угрозе границам НАТО, демонстрируя при этом нашу объединенную силу".

Напомним, США перехватили четыре российских самолета возле Аляски. Самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не заходили в воздушное пространство США или Канады.

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