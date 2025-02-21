RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Истребители Франции перехватили два самолета России у побережья Латвии

Фото: истребители Франции перехватили два самолета России у побережья Латвии (x.com/FrenchForces)
Автор: Сергей Пышкин

Французские истребители Rafale перехватили два самолета Российской Федерации (РФ) неподалеку от побережья Латвии из-за несоблюдения международных авиационных правил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Объединенного штаба Вооруженных сил Франции.

"Rafale поднялся в воздух для обнаружения 2 самолетов (Ил-78 и Ил-20М) у побережья Латвии, которые не соответствовали международным авиационным правилам. Франция остается полностью преданной обеспечению защиты воздушного пространства НАТО", - пишет Объединенный штаб Вооруженных сил Франции.

 

Фото: истребители Франции перехватили два самолета России у побережья Латвии (x.com/FrenchForces)

Отдельно добавим, что Ил-78 - это советский и российский военно-транспортный самолет-заправщик, созданный на базе Ил-76. Используется для дозаправки в воздухе стратегической и тактической авиации. Он оборудован тремя топливораздаточными агрегатами и дополнительными топливными баками в грузовом отсеке.

Ил-20М - разведывательный самолет на базе Ил-18, оснащенный специальным оборудованием для радиоэлектронной разведки, перехвата сигналов и аэрофотосъемки. Используется для сбора данных о военной активности, объектах инфраструктуры и системах ПВО противника.

 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в середине декабря 2024-го истребители Соединенных Штатов Америки (США) перехватили возле Аляски российские самолеты Ту-95.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияРоссийская ФедерацияЛатвия