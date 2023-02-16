Истребители будут. У Зеленского указали на важную деталь в вопросе авиации

"Нам нужны самолеты. Поэтому все время и во время каждого "Рамштайна", и во время каждой встречи президента или телефонного разговора с лидерами эти вопросы обсуждаются", - отметил он.

Жовква добавил, что перед получением самолетов украинским военным нужно освоить их. По его словам, то, что Британия объявила об обучении украинских пилотов, является важным сигналом.

"Дам вам один пример: вы знаете, что во время визита в Лондон было достижение - договоренность об обучении украинских пилотов на современных образцах авиационной техники. Логичный вопрос: зачем учить пилотов, если потом после этого не последуют соответствующие поставки соответствующей техники", - сказал заместитель главы ОП.

Чиновник напомнил, что ВСУ проходили и проходят обучение на танках и артиллерийских системах, предоставляемых партнерами.

"Так же как ждать танки, но начинать учиться на этих танках. Ждать дальнобойных систем артиллерии, но начинать учиться на этих системах. Это разного типа системы, они кардинально отличны от образцов еще советского вооружения, которое сейчас используют украинские военнослужащие", - объяснил Жовква.