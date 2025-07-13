Истребитель ВВС Израиля чудом избежал аварийной посадки во время атаки на Иран, - СМИ
Истребитель F-15 ВВС Израиля во время 12-дневной войны против Ирана чудом избежал аварийной посадки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет 12-го канала израильского ТВ.
Во время одного из авиаударов у израильского истребителя возникла проблема с топливным баком, когда он находился в районе Ирана. Из-за неисправности в ходе миссии возникла значительная нехватка топлива.
"Пилот, находившийся на иранской территории, заметил проблему с топливом и был вынужден сообщить о ней в режиме реального времени. На этом этапе, в отличие от некоторых предыдущих вылетов, сопровождение самолетом-заправщиком не планировалось, но, учитывая серьезность ситуации, было принято решение провести внеочередную дозаправку", - сообщает 12 канал.
В то же время был разработан план на случай, если заправщик не успеет вовремя добраться до неисправного истребителя. В этом случае самолет должен был совершить аварийную посадку в "соседней стране", чтобы избежать риска, связанного с посадкой на территории Ирана.
Уточняется, что благодаря четкой координации все же удалось устранить неисправность и завершить атаку, не отклоняясь от курса.
Война Израиля и Ирана
Напомним, 13 июня Израиль атаковал иранские военные и ядерные объекты в рамках операции "Львиный народ". ЦАХАЛ ликвидировал высокопоставленных военных и физиков-ядерщиков. После этого обе страны начали обмениваться обстрелами.
США вступили в конфликт 22 июня. Они атаковали противобункерными авиабомбами ядерные объекты Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.
24 июня президент США Дональд Трамп объявил о вступлении в силу режима прекращения огня.
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