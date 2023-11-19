Вингер "Тампы-Бэй" с дублем против фаворита возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

30-летний россиянин принял участие в перестрелке с "Эдмонтоном" (6:4). Он забросил две шайбы и помог отличиться Стэмкосу.

"Лайтнинг" упустили рывок "Ойлерз" в дебюте, когда Райан (меньшинство) и Хэмблин (второй темп) создали гандикап для гостей. Вернул "Тампу-Бэй" в игру как раз Кучеров. Под занавес первого периода он отдал Полу на "пятак", но шайба от конька защитника улетела за линию.

А в середине второй 20-минутки российский нападающий сравнял счет. В быстрой атаке "Лайтнинг" Кучеров все же сумел протолкнуть "диск" в ворота. Далее на льду начался голевой фестиваль, в котором вингер ассистировал капитану. Последнюю же шайбу Сергачев отправил в пустую рамку.

В тройку звезд вечера также попали нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин и центрфорвард "Бостона" Трент Фредерик. Первый совершил 9 бросков и забросил две шайбы "Нью-Джерси" (5:3). Второй оформил дубль против "Монреаля" (5:2).

Все результаты вечера в НХЛ: