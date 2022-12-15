Вингер "Оттавы" в роли ассистента стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

24-летний американец стал сотворцем победы столичной команды в принципиальном противостоянии с "Монреалем". Вингер оформил 3 передачи во втором периоде и обеспечил тройное преимущество "сенаторов" перед решающей 20-минуткой.

Дебринкет сначала ассистировал Пинто. Далее в большинстве сбросил шайбу на "пятак" для Бетерсона, а затем бросил с дистанции, и Ткачук подправил "диск" перед воротами. Хотя "Оттава" и пропустили дважды в третьем периоде, но удержала победу над "Канадиенс".

Третья подряд победа "Сенаторз" не слишком изменила турнирное положение команды. Подопечные Ди Джея Смита до сих пор среди аутсайдеров Атлантического дивизиона (13 побед, 16 поражений). "Монреаль" – рядом с теми же проблемами.

Дополнили топ-тройку хоккеистов центрфорвард "Миннесоты" Фредерик Годро и капитан "Ванкувера" Бо Хорват. Первый оформил дубль против "Детройта" (4:1). Зато другой забил "Калгари" и еще трижды проверил бдительность Маркстрема, но "Кэнакс" уступили в серии буллитов (3:4).