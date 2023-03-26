Вингер "Монреаля" с хет-триком возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

24-летний канадец больше всего приложился к разгромной победе "Монреаля" на домашнем льду. Вингер тремя шайбами приблизил выигрыш у "Коламбуса" (8:2).

Харви-Пинар оформил хет-трик за 17 минут второго периода. На первых секундах он оказался самым ловким на "пятаке" и добил шайбу за линию после броска Матесона. Далее нападающий в стремительной атаке "Канадиенс" из левой зоны вбрасывания переиграл голкипера. А на десерт Харви-Пинар перед воротами подправил диск после броска Хоффмана в большинстве.

Итоговый результат не изменил турнирное положение команд. "Монреаль" остался аутсайдером Атлантического дивизиона. "Коламбус" – последний в дивизионе Метрополитен.

В топ-3 звезд также попали вингер "Вегаса" Николя Руа и "детская линия" в составе Алексиса Лафреньера, Филиппа Хитила и Каапо Какко из "Нью-Йорк Рейнджерс". Первый оформил победную шайбу в овертайме противостояния с "Эдмонтоном" (4:3). Тройка "синерубашечников" со средним возрастом 22 года набрала 6 пунктов на трех – три шайбы, три ассиста.

Все результаты вечера в НХЛ: