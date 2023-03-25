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Форвард "Коламбуса" с "мичиганским голом" стал главной звездой вечера НХЛ: видео

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Коламбус, Суббота 25 марта 2023 11:00
Форвард "Коламбуса" с "мичиганским голом" стал главной звездой вечера НХЛ: видео Фото: Именно та шайба Кента Джонсона (facebook.com/bluejacketsnhl)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги признал центрфорварда "Коламбус Блю Джекетс" Кента Джонсона лучшим исполнителем очередного игрового дня регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Молодой канадец приложился к победе над "Нью-Йорк Айлендерс" (5:4 ОТ). Он забросил одну, но очень породистую шайбу под занавес второго периода.

Во время выпада "Коламбуса" Джонсон оказался за воротами островитян без особых вариантов для развития атаки. Впрочем, форвард "Блю Джекетс" не сник, а выполнил сложный с технической стороны "мичиганский гол" – он подбросил шайбу на клюшку и с близкого расстояния в стиле лакросса расстрелял ближний угол ворот Сорокина.

Свое название необычный гол получил в честь соотечественника Джонсона Майка Легга. Еще в годы выступлений за Университет Мичигана он оформил столь зрелищную шайбу, что получил приз за лучший гол года от журнала Inside Hockey. Клюшка же Легга попала в Зал хоккейной славы.

Дополнили топ-тройку звезд вингер "Баффало" Алекс Так и защитник "Колорадо" Кейл Макар. Первый оформил дубль и отдал результативную передачу в противостоянии с "Нью-Джерси". В свою очередь "юки" забросил шайбу и добавил 2 ассиста против "Аризоны".

Все результаты вечера в НХЛ:

  • "Баффало" – "Нью-Джерси" – 5:4 (3:2, 2:0, 0:2)
  • "Коламбус" – "Айлендерс" – 5:4 ОТ (0:1, 4:1, 0:2, 1:0)
  • "Колорадо" – "Аризона" – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

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