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Вингер "Филадельфии" с победным хет-триком возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Фото: Оуэн Типпетт заставил фанатов бросать кепки на лед (sports.yahoo.com)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги признали крайнего нападающего "Филадельфии Флайерз" Оуэна Типпетта лучшим исполнителем очередного игрового дня в регулярном чемпионате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Канадец стал главным героем домашнего поединка пенсильванцев против "Баффало" (5:2). Вингер забросил по шайбе в каждом из трех периодов.

В стартовой 20-минутке Типпетт в большинстве получил передачу в правой зоне и мощным броском под перекладину открыл счет. Во второй же он пробил под стойку из левой зоны вбрасывания. А в финальном периоде канадский вингер эффектным финтом реализовал выход 1 в 0.

Домашняя победа "Филадельфии" не сильно изменила турнирное положение команд. Хозяева остались на предпоследней строчке в дивизионе Метрополитен. "Баффало" в свою очередь уже на 16 пунктов отстал от тройки лидеров Атлантического дивизиона.

В топ-тройку звезд также попали форвард "Торонто" Зак Эстон-Риз и вингер "Сент-Луиса" Самюэль Блэ. Первый дважды огорчил голкипера "Каролины". Второй оформил дубль против "Вашингтона" на выезде.

Все результаты вечера в НХЛ:

  • "Вашингтон" – "Сент-Луис" – 2:5 (0:1, 0:3, 2:1)
  • "Торонто" – "Каролина" – 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)
  • "Филадельфия" – "Баффало" – 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)
  • "Анахайм" – "Коламбус" – 7:4 (2:2, 1:1, 4:1)

К слову, накануне нападающий "Калгари" Тоффоли стал первой звездой дня с дублем и двумя ассистами.

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