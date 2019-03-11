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Хавбек "Шахтаря" Коваленко став кращим футболістом 21 туру УПЛ

Новини » Спорт    11.03.2019 - 13:33
Хавбек "Шахтаря" Коваленко став кращим футболістом 21 туру УПЛ
Фото: Віктор Коваленко (shakhtar.com)

У матчі з львівськими "Карпатами" він оформив дубль

Півзахисника донецького "Шахтаря" Віктора Коваленко названий кращим гравцем 21 туру чемпіонату України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Коваленко в матчі з львівськими "Карпатами" оформив дубль. Ці голи стали для гравця 15 і 16 в кар'єрі в рамках УПЛ. Донецька команда розгромила "левів" з рахунком 5:0.

 

У голосуванні він значно випередив конкурентів - динамівця Дениса Гармаша і свого одноклубника Ісмаїлі, відзначається в повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня відбулося жеребкування другого етапу змагань чемпіонату української Прем'єр-ліги сезону 2018/19 років.

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