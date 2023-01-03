Вингер "Бостона" с дублем в Зимней классике стал главной звездой вечера НХЛ: видео

26-летний канадец обеспечил хозяевам победу на бейсбольной арене "Фенуэй Парк". Обе шайбы вингер забросил в третьем периоде, когда "Брюинз" минимально уступали.

Сначала Маршан из правой зоны вбрасывания пробросил вперед на Дебраска, а тот обыграл голкипера "Питтсбурга" в ближнем бою. А за три минуты до сирены крайний нападающий протолкнул шайбу за линию после прорыва Холла. Итак, "Бостон" одержал третью победу в Зимней классике при одном поражении.

Поединок в Массачусетсе стал 14-м в истории традиции лиги. Матч этого года на открытом воздухе посетили свыше 39 тысяч болельщиков. В 2024 году Зимняя классика поедет в Сиэтл, где местные "Кракен" будут противостоять "Вегас Голден Найтс".

В топ-3 звезд вечера попали форвард сборной Канады U-20 Коннор Бедард и вратарь "Бостона" Линус Ульмарк. Юниор забросил две шайбы и добавил ассист в четвертьфинальном матче ЧМ-2023 против Словакии U-20 (4:3 ОТ). Голкипер же оформил 26 сэйвов против "Пингвинз".