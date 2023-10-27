"Он слишком силен". Спарринг-партнер Усика и Фьюри назвал фаворита боя

30-летний африканец дал прогноз на сражение звездных боксеров. Обладатель титула WBC International фаворитом поединка избрал "Цыганского Короля".

"Я считаю, что Тайсон слишком силен. У него есть все, что может остановить Усика и по очкам, и нокаутом. Думаю, что Тайсон победит. Я не думаю, что Усик выиграет бой. Тайсон хорошо двигается, он не такой, как Джошуа. Он наделен всем, подвижен, имеет фантастическую физическую форму", – рассказал Баколе.

Конголезский боксер 28 октября выступит в андеркарде боя Фьюри против бывшего бойца UFC Фрэнсиса Нганну. Соперником африканца станет 42-летний француз камерунского происхождения Карлос Такам. В апреле Баколе побил украинца Шевадзуцкого.

Ранее промоутер Боб Арум раскрыл ситуацию с призовым фондом поединка. Фьюри и Усик не будут делить гонорар, поскольку каждый из них согласовал сумму призовых в отдельности. Конкретные заработки тяжеловесов посредник озвучить отказался.