"Он играет с огнем": Трамп пригрозил Путину "очень плохими вещами"

Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал российского диктатора Владимира Путина за затягивание мирных переговоров с Украиной. Американский лидер пригрозил РФ "очень плохими вещами".
Как сообщает РБК-Украина, об этом американский президент написал в своей соцсети Social Truth.
"Владимир Путин не понимает, что если бы не я, с Россией уже произошло бы много очень плохих вещей. И я имею в виду ОЧЕНЬ ПЛОХИХ. Он играет с огнем!" - подчеркнул Трамп.
Напомним, последние несколько ночей Россия массированно атаковала территорию Украины различным вооружением. Президент США Дональд Трамп сначала не комментировал удары россиян.
Однако впоследствии Трамп заявил, что Путин сошел с ума.
"С ним (Путиным) что-то произошло. Он совсем сошел с ума!" - написал Трамп о Путине в Truth Social, имея в виду нападение России прошлой ночью.
Комментируя последние массированные атаки против Украины, Трамп также заявил, что США безусловно рассматриваютвозможность введения санкций против России.
В свою очередь в Кремле заявили, что такое заявление Трампа вызвано эмоциональной перегрузкой американского президента.
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