"Он играет с огнем": Трамп пригрозил Путину "очень плохими вещами"

Трамп начал критиковать Путина

Напомним, последние несколько ночей Россия массированно атаковала территорию Украины различным вооружением. Президент США Дональд Трамп сначала не комментировал удары россиян.

Однако впоследствии Трамп заявил, что Путин сошел с ума.

"С ним (Путиным) что-то произошло. Он совсем сошел с ума!" - написал Трамп о Путине в Truth Social, имея в виду нападение России прошлой ночью.

Комментируя последние массированные атаки против Украины, Трамп также заявил, что США безусловно рассматриваютвозможность введения санкций против России.

В свою очередь в Кремле заявили, что такое заявление Трампа вызвано эмоциональной перегрузкой американского президента.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.