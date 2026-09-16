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"Он - фашист": Сикорский призвал посадить в тюрьму политика за разбитый памятник УПА

13:58 16.09.2026 Ср
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
"Он - фашист": Сикорский призвал посадить в тюрьму политика за разбитый памятник УПА Фото: польский депутат Браун разбивает обелиск УПА (скрин с видео)
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Польского политика Гжегожа Брауна призвали привлечь к уголовной ответственности и заключить в тюрьму после повреждения мемориала воинам УПА в Люблинском воеводстве.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Глава польского дипломатического ведомства резко осудил поступок лидера ультраправой партии "Конфедерация польской короны" Гжегожа Брауна, разбившего мемориал УПА в селе Бялысток Люблинского воеводства.

Сикорский подчеркнул, что скандальный политик должен понести суровое наказание за свои действия и выразил надежду на скорейшее решение суда.

"Он рискует оказаться в тюрьме. Там ему и место", - подчеркнул министр.

По словам Сикорского, Браун является представителем крайнего правого крыла и имеет радикальную и токсичную репутацию в стране. Ему уже предъявлены официальные обвинения по ряду других правонарушений.

"Гжегож Браун - представитель крайнего правого крыла польской политики. Он - фашист, антисемит и преступник. Его, в частности, обвиняют в уничтожении еврейской меноры в парламенте Польши, а также в отрицании Холокоста", - заверил дипломат.

Польский министр добавил, что Браун настолько токсичен, что никто не предполагает и мысли о коалиции с ним.

Напомним, в МИД Украины 11 сентября сообщили, что пророссийский польский политик Гжегож Браун вместе с коллегой разрушили гранитный памятник в честь воинов УПА.

Вандалы действовали топорами и молотками и разрушили обелиск. Украинский МИД призвал привлечь вандала к ответственности.

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