RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вынужденная мера. Шмигаль заявил, что отключение света будет продолжаться и дальше

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Украине и дальше будут продолжаться веерные отключения потребителей от электроэнергии, чтобы обезопасить энергетическую систему от перегрузок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета Министров.

Он отметил, что за последние пять недель оккупанты обстреляли десятки подстанций "Укрэнерго" и более 10 объектов генерации. Некоторые из них - по несколько раз.

По словам Шмыгаля, на восстановление генерации поврежденных ТЭС и ТЭЦ нужно более 2,5 млрд гривен. На приведение в строй объектов операторов системы распределения электроэнергии - не менее 5 млрд гривен.

"Плановые отключения потребителей от электроэнергии будут продолжаться. С 10 по 31 октября они коснулись более 9 млн человек. Это вынужденная мера, которая нужна для того, чтобы сохранить целостность нашей энергетической системы и обезопасить ее от перегрузок", - сказал премьер-министр.

Он добавил, что новых ударов россиян нельзя исключать, поэтому в каждом регионе осуществляются комплексные меры по защите энергетической инфраструктуры, а также усиливается система ПВО.

Отопительный сезон

Шмыгаль сообщил, что уже около 70% домов и социальной инфраструктуры подключены к теплу. По данным ОВА, готовность к отопительному сезону составляет 100%, но в неприфронтовых регионах подключены еще не все объекты из-за мягких погодных условий. К тому же, в некоторых областях уже запущено 100% котельных.

По словам премьер-министра, за время полномасштабной войны россияне повредили более 400 объектов критической инфраструктуры в сфере электро- и теплоснабжения. В большинстве случаев это котельные. Больше всего пораженных объектов в Харьковской, Киевской и Донецкой областях. Оккупанты также вывели из строя ряд энергоблоков ТЭС и ТЭЦ.

"К сожалению, снова констатируем, что всем нам нужно быть готовыми к разным сценариям и даже чрезвычайным ситуациям. В первую очередь такая готовность должна быть со стороны местных властей в виде обустройства разветвленной сети пунктов обогрева. Каждый глава ОВА, мэр и глава общины лично ответственен за подготовку к суровым зимним испытаниям", - сказал Шмыгаль.

Напомним, 7 ноября исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что в Киеве могут отменить веерные отключения света в течение двух недель, если оккупанты не будут прибегать к новым обстрелам.

Однако позже он сказал, что это слишком оптимистичный прогноз, и восстановить энергетическую инфраструктуру через две недели не получится.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Веерные отключенияЭлектроэнергияДенис Шмыгаль