По требованию Болгарии. Северная Македония внесет изменения в Конституцию для вступления в ЕС

Как отмечается, изменения предполагают добавление в преамбулу и статьи 49 и 78 Конституции еще нескольких народов Северной Македонии.

Таким образом в тексте "Граждане Республики Северная Македония, македонский народ, часть албанского народа, турецкий народ, грецкий народ, сербский народ, ромский народ, боснийский народ и другие" после слов "боснийский народ" ставят запятую и добавляют: болгарский народ, хорватский народ , черногорский народ, словенский народ, еврейский народ и египетский народ

В соответствии с этим также была внесена поправка в Комитет по связям между общинами, чтобы сохранить паритетность представителей в парламенте всех общин, определенную таким образом в преамбуле Конституции.

С одобрением этих изменений, страна надеется вступить в новую, более значительную фазу переговоров о членстве в Европейском Союзе. Правительство заявило, что ожидает конструктивности и добросовестности от всех депутатов для одобрения изменений в конституцию в рамках переговорной программы с Европейским Союзом.

"Такое решение Ассамблеи Республики Северная Македония позволит провести вторую межправительственную конференцию с ЕС до декабря 2023 года, открыть разделы в переговорах, активизировать реформы и скорейшее членство в ЕС", - подчеркнули в правительстве.

Вступление Северной Македонии в Европейский Союз

Болгария годами блокировала начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС, ссылаясь на спор об общем прошлом двух стран.

Однако в июне 2022 года Народное собрание (парламент) Болгарии сняло вето до начала переговоров о вступлении в Европейский Союз Северной Македонии и Албании. Решение поддержало большинство парламентариев.

19 июля 2022 г. Северная Македония открыла переговоры о вступлении с Европейским Союзом.