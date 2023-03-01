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Требования Путина по поводу новых территориальных реалий неприемлемы, - Блинкен

Новина українською →
США, Среда 01 марта 2023 22:01
Требования Путина по поводу новых территориальных реалий неприемлемы, - Блинкен Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Елена Черкасец

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал требование Путина признать "новые территориальные реалии" неприемлемым. Он отметил, что нет свидетельств того, что Россия действительно готова приступить к содержательным дипломатическим усилиям, чтобы остановить свою агрессию в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Блинкен считает, что Кремль не готов к переговорам.

"Напротив, есть доказательства противоположного. Только послушайте, что президент Путин говорит", - подчеркнул он.

В качестве примера госсекретарь привел недавнее заявление Путина, где диктатор говорит, что нет смысла разговаривать с Украиной, пока она "не признает новую территориальную реальность".

"Иными словами, пока Украина не признает, что Россия захватила ее территории и заберет их - они даже не будут говорить", - сказал Блинкен и отметил, что такие предложения неприемлемы.

Международное сообщество стремится к справедливому и длительному миру, убежден госсекретарь США. Он назвал свидетельством тому новую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, за которую проголосовала 141 страна.

Резолюция, по его словам, свидетельствует, что "есть мощное стремление к миру, но к миру справедливому и устойчивому, отвечающему принципам Устава ООН в плане территориальной целостности, суверенитета и независимости.

Блинкен заявил, что нельзя допустить, чтобы Россия смогла передохнуть, перевооружиться и через год, два или три снова атаковать. Поэтому необходимо сосредоточиться на этом.

Госсекретарь США Энтони Блинкен не планирует встречаться ни с министром иностранных дел России, ни с министром иностранных дел Китая во время встречи G20 в Нью-Дели.

В годовщину полномасштабного вторжения России Блинкен заявил, что поддержка Украины со стороны США не ослабнет. В то же время в Вашингтоне считают, что война в Украине уничтожила экономику России.

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