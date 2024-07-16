В Сумской области максимальные отключения из-за системной аварии в энергосети Украины

"Имеем системную аварию в энергетической сети Украины. В Сумской области введено максимальное количество очередей отключений, в том числе специальные графики аварийных отключений", - сообщил Дрозденко.

По его словам, сейчас энергетики делают все возможное.

"Надеемся на улучшение ситуации", – заявил он.

Следует отметить, что 10 июляв Сумах также произошла авария на одной из подстанций, что привело к аварийному выключению света.

Как отключают свет в Украине

Сегодня в ряде областей Украины был дефицит электроэнергии, поэтому в энергосистеме были введены экстренные отключения света.

В то же время украинцам обещают, что после 20 июля ситуация с отключениями улучшится. Тогда из ремонта будет выведено несколько объектов генерации электроэнергии.

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