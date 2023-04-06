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Уимблдон выдвинул теннисистам РФ и Беларуси условия к участию: инсайдер раскрыл список

Фото: Даниил Медведев сможет приехать на Уимблдон-2023 (facebook.com/ATPTour)
Автор: Антон Федорцив

Перечень треований для выступления на Уимблдонском турнире этого года белорусским и российским теннисистам разослал Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета.

Об этом заявил журналист Sports Illustrated Йон Вертхейм, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter инсайдера.

Представители РФ и Беларуси вернутся на травяной мэйджор после отстранения в прошлом году. В 2022 году теннисистов обеих стран не допустили к соревнованиям из-за агрессии против Украины.

Организаторы Уимблдона-2023 и других британских турниров пообещали соблюдать "правильный курс". В частности, белорусские и российские теннисисты будут обязаны сохранять нейтралитет. Требования к ним турнир "Большого шлема" будет выдвигать на основе печально известных рекомендаций МОК.

Итак, чтобы получить приглашение на Уимблдонский турнир теннисисты из России и Беларуси должны будут выступать под нейтральным флагом. Также им запрещено поддерживать вторжение РФ в Украину. Еще одно требование – финансовое. Теннисисты не должны получать выплаты от правительств, в том числе и спонсорские.

Ранее организаторы Уимблдона решили снять дисквалификацию с игроков, представляющих Россию и Беларусь. Они смогут сыграть на турнире "Большого шлема" в нейтральном статусе. В прошлом году мэйджор выплатил солидный штраф за бан для россиян и белорусов.

К слову, ранее собрали реакции спортсменов и политиков на смягчение ограничений для атлетов РФ и Беларуси в спецподборке.

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