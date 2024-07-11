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Уимблдон: Джокович в "детсаде", а победительница-2022 с небывалыми составили пары 1/2 финала

Лондон, Четверг 11 июля 2024 13:25
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Уимблдон: Джокович в "детсаде", а победительница-2022 с небывалыми составили пары 1/2 финала Фото: Ясмине Паолини близка ко второму финалу мэйджора подряд (wimbledon.com)
Автор: Антон Федорцив

Все участники полуфиналов женского и мужского одиночного разрядов определились на Уимблдонском турнире 2024 года. Среди них – семикратный триумфатор турнира Новак Джокович и чемпионка двухлетней давности Елена Рыбакина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Казахская теннисистка попала в компанию с "необстрелянными" спортсменками. Из трех других полуфиналисток ни одна еще не побеждала на травяном мэйджоре.

Впрочем, соперница Рыбакиной – Барбора Крейчикова из Чехии – знакома с ощущениями победы на турнирах серии "Грэнд Слэм". В 2021 году она триумфовала на French Open. Зато итальянка Ясмине Паолини в этом году дошла до финала "Ролан Гарроса", где уступила польской теннисистке Иге Свентек. Ее оппоненткой будет хорватка Донна Векич.

Все пары 1/2 финала в женском одиночном разряде:

  • Векич – Паолини, 11 июля, не ранее 15:30
  • Крейчикова – Рыбакина, 11 июля, не раньше 17:00

Более громкие имена остались в мужской сетке. В первом полуфинале нейтральный россиянин Даниил Медведев (28 лет) попытается остановить действующего победителя Уимблдона Карлоса Алькараса (21) из Испании.

Во втором же поединке 1/2 финала 37-летний Джокович встретится с итальянцем Лоренцо Музетти, который на 15 лет моложе скандального серба. К слову, балканец попал в полуфинал без борьбы. Австралиец Алекс Де Минор снялся с турнира из-за травмы.

Все пары 1/2 финала в мужском одиночном разряде:

  • Медведев – Алькарас, 12 июля, не раньше 15:00
  • Музетти – Джокович, 12 июля, не раньше 15:00

К слову, накануне Свитолина в двух сетах уступила Рыбакиной в 1/4 финала мэйджора.

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Теннис Новак Джокович Уимблдон
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