Уимблдон: Джокович в "детсаде", а победительница-2022 с небывалыми составили пары 1/2 финала
Все участники полуфиналов женского и мужского одиночного разрядов определились на Уимблдонском турнире 2024 года. Среди них – семикратный триумфатор турнира Новак Джокович и чемпионка двухлетней давности Елена Рыбакина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.
Казахская теннисистка попала в компанию с "необстрелянными" спортсменками. Из трех других полуфиналисток ни одна еще не побеждала на травяном мэйджоре.
Впрочем, соперница Рыбакиной – Барбора Крейчикова из Чехии – знакома с ощущениями победы на турнирах серии "Грэнд Слэм". В 2021 году она триумфовала на French Open. Зато итальянка Ясмине Паолини в этом году дошла до финала "Ролан Гарроса", где уступила польской теннисистке Иге Свентек. Ее оппоненткой будет хорватка Донна Векич.
Все пары 1/2 финала в женском одиночном разряде:
- Векич – Паолини, 11 июля, не ранее 15:30
- Крейчикова – Рыбакина, 11 июля, не раньше 17:00
Более громкие имена остались в мужской сетке. В первом полуфинале нейтральный россиянин Даниил Медведев (28 лет) попытается остановить действующего победителя Уимблдона Карлоса Алькараса (21) из Испании.
Во втором же поединке 1/2 финала 37-летний Джокович встретится с итальянцем Лоренцо Музетти, который на 15 лет моложе скандального серба. К слову, балканец попал в полуфинал без борьбы. Австралиец Алекс Де Минор снялся с турнира из-за травмы.
Все пары 1/2 финала в мужском одиночном разряде:
- Медведев – Алькарас, 12 июля, не раньше 15:00
- Музетти – Джокович, 12 июля, не раньше 15:00
К слову, накануне Свитолина в двух сетах уступила Рыбакиной в 1/4 финала мэйджора.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.