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Уимблдон анонсировал рекордный призовой фонд: какова схема распределения гонораров

Фото: Элина Свитолина на Альбионе в прошлом году дошла до полуфинала (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Организаторы Уимблдонского турнира подготовили самые большие призовые в истории для участников травяного мейджора в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Гонорарный фонд третьего "Грэнд Слэма" в 2024 году вырос на 11,9% по сравнению с прошлогодним. Впервые в истории общие призовые составили 50 млн фунтов.

Триумфатор турнира в одиночном разряде заработает 2,7 млн. Тем временем финалисты соревнований обогатятся на 1,4 млн фунтов. Шесть украинских теннисисток уже гарантировали себе по 60 тысяч. В первый основной раунд турнира путевки получили Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Екатерина Байндль.

Глава Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета Дебби Джеванс обосновала рекордный призовой фонд повышенным спросом на билеты. В этом году Уимблдон продлится с 1 июля по 14 июля. Квалификация же состоится в последнюю неделю июня.

Призовые Уимблдона-2024 в одиночном разряде:

  • первый круг – 60 тысяч фунтов
  • второй круг – 93 тысячи
  • третий круг – 143 тысячи
  • четвертый круг – 226 тысяч
  • 1/4 финала – 375 тысяч
  • 1/2 финала – 715 тысяч
  • финал – 1,4 млн
  • титул – 2,7 млн

 

Ранее Костюк стала национальным лидером в рейтинге WTA. Она поднялась на 17-е место в классификации и обошла титулованную Элину Свитолину. Костюк обновила персональное достижение – так высоко в рейтинге она еще не была.

К слову, ранее Свентек обыграла Паолини в женском финале French Open.

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