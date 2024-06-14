Уимблдон анонсировал рекордный призовой фонд: какова схема распределения гонораров

Организаторы Уимблдонского турнира подготовили самые большие призовые в истории для участников травяного мейджора в этом году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.
Гонорарный фонд третьего "Грэнд Слэма" в 2024 году вырос на 11,9% по сравнению с прошлогодним. Впервые в истории общие призовые составили 50 млн фунтов.
Триумфатор турнира в одиночном разряде заработает 2,7 млн. Тем временем финалисты соревнований обогатятся на 1,4 млн фунтов. Шесть украинских теннисисток уже гарантировали себе по 60 тысяч. В первый основной раунд турнира путевки получили Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Екатерина Байндль.
Глава Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета Дебби Джеванс обосновала рекордный призовой фонд повышенным спросом на билеты. В этом году Уимблдон продлится с 1 июля по 14 июля. Квалификация же состоится в последнюю неделю июня.
Призовые Уимблдона-2024 в одиночном разряде:
Ранее Костюк стала национальным лидером в рейтинге WTA. Она поднялась на 17-е место в классификации и обошла титулованную Элину Свитолину. Костюк обновила персональное достижение – так высоко в рейтинге она еще не была.
К слову, ранее Свентек обыграла Паолини в женском финале French Open.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.