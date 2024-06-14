Уимблдон анонсировал рекордный призовой фонд: какова схема распределения гонораров

Гонорарный фонд третьего "Грэнд Слэма" в 2024 году вырос на 11,9% по сравнению с прошлогодним. Впервые в истории общие призовые составили 50 млн фунтов.

Триумфатор турнира в одиночном разряде заработает 2,7 млн. Тем временем финалисты соревнований обогатятся на 1,4 млн фунтов. Шесть украинских теннисисток уже гарантировали себе по 60 тысяч. В первый основной раунд турнира путевки получили Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Екатерина Байндль.

Глава Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета Дебби Джеванс обосновала рекордный призовой фонд повышенным спросом на билеты. В этом году Уимблдон продлится с 1 июля по 14 июля. Квалификация же состоится в последнюю неделю июня.

Призовые Уимблдона-2024 в одиночном разряде:

первый круг – 60 тысяч фунтов

второй круг – 93 тысячи

третий круг – 143 тысячи

четвертый круг – 226 тысяч

1/4 финала – 375 тысяч

1/2 финала – 715 тысяч

финал – 1,4 млн

титул – 2,7 млн

Ранее Костюк стала национальным лидером в рейтинге WTA. Она поднялась на 17-е место в классификации и обошла титулованную Элину Свитолину. Костюк обновила персональное достижение – так высоко в рейтинге она еще не была.