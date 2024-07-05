Уимблдон-2024: Костюк вылетела в третьем раунде соревнований

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Уимблдон-2024, 3-й раунд, женщины

Костюк – Киз – 0:2 (4:6, 3:6)

В дебюте встречи соперницы обменялись брейками. Далее они прежде всего поставили на собственные подачи. Ключевым стал седьмой гейм, в котором Киз внешне легко взяла подачу Костюк. Со стратегическим преимуществом американка сумела завершить сет в свою пользу.

Во второй партии Киз вышла вперед после пятого гейма, снова оформив брейк. Тем не менее, украинская теннисистка сумела подобраться вплотную перед решающим отрезком (3:4). Однако, в восьмом гейме представительница США взяла "под ноль" собственную подачу, а затем со второй попытки реализовала матчбол на подаче Костюк.

В следующем круге Киз встретится с итальянкой Ясмине Паолини. Финалистка French Open в третьем круге обыграла канадку Бьянку Андрееску (7:6, 6:1). В этой секции турнира продолжают борьбу еще две американки – Эмма Наварро и Кори Гауфф.

Киз пока далека от наилучшего результата на Уимблдоне в карьере. Американская теннисистка дважды играла в четвертьфиналах мэйджора (2015, 2023). Зато Костюк повторила собственный рекорд в легендарных соревнованиях, второй раз подряд добравшись до 3-го раунда.