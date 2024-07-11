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Уимблдон-2024: Паолини с трудным камбэком пробилась во второй финал "Грэнд Слэма" подряд

Фото: Ясмине Паолини впервые пробилась в финал травяного мейджора (wimbledon.com)
Автор: Антон Федорцив

Итальянка Ясмине Паолини в трех сетах обыграла хорватскую теннисистку Донну Векич в полуфинале Уимблдонского турнира 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Уимблдон-2024, 1/2 финала, женщины

Векич – Паолини – 1:2 (6:2, 4:6, 6:7)

 

Ожесточенная борьба на корте развернулась со стартового гейма. Первый же розыгрыш изрядно затянулся, а балканка дважды не воспользовалась возможностью оформить брейк. Впрочем, в пятом гейме Векич взяла подачу итальянской теннисистки и создала гандикап.

Хорватка продолжила активно играть на подачах Паолини дальше. В седьмом гейме Векич оформила второй брейк и открыла путь к победе в первом сете. Этой возможностью она воспользовалась первой попыткой, выиграв собственную подачу "под ноль".

Во второй партии обе теннисистки сосредоточились на своих подачах. Они шли нога в ногу фактически весь игровой отрезок и сделали перспективу тай-брейка почти неотвратимой. Однако, в десятом гейме Паолини неожиданно добавила, заставила Векич ошибаться и брейком закрыла сет в свою пользу.

В решающем сете хорватская теннисистка начала лучше, поведя 2:0 с брейком. Впрочем, итальянка пыталась оставаться рядом с оппоненткой и в шестом гейме взяла подачу Векич (3:3). Далее последовал обмен брейками и уверенный гейм "под ноль" за Паолини.

Хорватка сразу едва не отдала собственную подачу, но итальянская теннисистка не смогла воспользоваться матчболом на приеме. Следующий гейм получился еще более напряженным, а вырвала пункт Паолини благодаря использованию проверки удара Векич в линию (оказался аутом). Дошло до тай-брейка, где итальянка все-таки дожала балканку (10:8).

К слову, накануне Свитолина в двух сетах уступила Рыбакиной в 1/4 финала мэйджора.

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