Уимблдон-2024: Костюк, Свитолина и другие украинки получили первых оппоненток

Восьмерка сильнейших украинских теннисисток во главе с национальной первой ракеткой Мартой Костюк готовятся стартовать в основной сетке Уимблдонского турнира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.
Первая ракетка Украины в первом круге встретится с Ребеккой Шрамковой из Словакии. Их турнирные пути пересекались всего один раз – еще на уровне ITF. В поединке в Польше Костюк уступила словачке.
Самой титулованной украинке в истории – Элине Свитолиной – досталась самая серьезная соперница. Она встретится с опытной полячкой Магдой Линетт. В последний раз они встречались во втором раунде Уимблдона-2021. Верх взяла старшая на три года представительница Польши.
Зато Даяна Ястремская в 1/64 финала будет противостоять аргентинке с украинскими корнями Наде Подороске. Дебютирующая в основной сетке травяного мэйджора Юлия Стародубцева померяется силами с бельгийкой Алисон Ван Эйтванк, а Дарья Снигур встретится с француженкой Осеан Доден.
Екатерина Байндль будет противостоять немке Лаури Зигемунд. Еще две украинки будут иметь принципиальные противостояния с россиянками. Ангелина Калинина выйдет на корт против Элины Аванесян, а Леся Цуренко сразится с теперь француженкой Варварой Грачевой. Базовый день первого раунда – 1 июля.
Матчи 1/64 финала Уимблдона-2024 с участием украинок:
Ранее Уимблдон анонсировал рекордные призовые на турнир этого года. Восьмерка украинок уже заработала по 60 тысяч фунтов. В свою очередь победительница турнира обогатится на 2,7 млн.
К слову, ранее Украина объявила состав на теннисный турнир Олимпийских игр-2024.
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