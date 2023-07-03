Уимблдон-2023: Свитолина выбила Винус Уильямс, Цуренко переиграла другую американку

Уимблдон-2023, женщины, 1/64 финала

Цуренко – Лю – 2:1 (6:3, 3:6, 6:4)

Байндль – Фернандес – 1:2 (4:6, 6:4, 4:6)

В. Уильямс – Свитолина – 0:2 (4:6, 3:6)

Первой на корте появилась опытная Цуренко. 34-летняя уроженка Ровненской области начала на равных с американкой Лю. В середине сета отечественная теннисистка оформила первый брейк, а в девятом гейме второй раз взяла очко на подаче соперницы из США и закрыла сет.

А вот вторая партия оказалась более конкурентной. Увеличилось и число брейков, но в этот раз с ними сложилось у Лю. Как следствие, пришлось играть третий сет. Там Цуренко быстро взяла "под ноль" гейм на подаче американки и получила стратегическое преимущество. Впоследствии оппонентки обменялись брейками, а концовка была за украинкой.

Зато Байндль проиграла Фернандес первый сет. Решающим стал десятый гейм. Украинская теннисистка всухую уступила на собственной подаче, поэтому канадка вышла вперед по партиям. Однако, во втором сете Байндль взяла эффектный реванш – с двумя брейками повела 5:2 и впоследствии реализовала сет-пойнт.

В третьей партии интрига закружилась до максимума. Фернандес не отпускала украинку, но и сама долгое время не могла уйти в отрыв. На равных они шли к десятому гейму, а там Байндль неожиданно легко сдалась на собственной подаче.

Наконец самая титулованная украинка в истории Свитолина в двух сетах разобралась с именитой американкой Винус Уильямс. Культовая теннисистка из США лихо стартовала, поведя 2:0 с брейком. Впрочем, экс-первая ракетка Украины концентрацию не растеряла, взяла 4 гейма подряд, а затем и уверенно завершила партию.

Не отдала инициативу Свитолина и во втором сете. Уильямс-старшая проиграла первый же гейм на собственной подаче и подарила украинской теннисистке гандикап. Впоследствии с еще одним брейком оппонентки американка уже безнадежно "горела" (1:4). В конце концов Свитолина легко закрыла матч победой.