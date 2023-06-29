Уимблдон-2023: Ястремская проиграла финал квалификации третьего мэйджора года

Уимблдон, квалификация, финал

Ястремская – Наеф – 1:2 (2:6, 6:3, 4:6)

Начала матч украинка неудачно. Она проиграла стартовый гейм на собственной подаче, а затем подарила сопернице еще один брейк и уже "горела" безнадежно (1:5). Смогла Ястремская выиграть лишь еще один гейм и сдалась в сете за 27 минут.

Впрочем, сверхмощно стартовала во второй партии. С брейком украинская теннисистка быстро обеспечила гандикап (3:0). Наеф пыталась навязать конкуренцию, но сумела лишь немного подсластить горечь поражения. Ястремская же с уверенной игрой на собственных подачах закончила сет за солидные 35 минут.

Решающая же партия была равной. Развязка наступила в десятом гейме, когда счет был 5:4 в пользу швейцарки. Наеф серьезно нацелилась на первый в сете брейк. И хотя украинка две попытки соперницы нейтрализовала, но она сумела дожать Ястремскую и завоевала путевку в основной раунд.

Следовательно, ни одна из украинок не смогла преодолеть квалификацию Уимблдона-2023. В свою очередь с основной сетки соревнований стартуют пять отечественных теннисисток – Ангелина Калинина, Марта Костюк, Леся Цуренко, Элина Свитолина и Екатерина Байндль.