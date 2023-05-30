Требовал извинений от Зеленского за Волынь. Спикера МИД Польши отстранили от работы

"Лукаш Ясина формально был в отпуске, но на неопределенный срок. Он не вернется на должность пресс-секретаря министерства", - говорится в материале.

Его отстранили от должности в связи с его заявлением, в котором он потребовал от президента Украины Владимира Зеленского извинений и большего раскаяния за Волынскую трагедию. В украинском посольстве это заявление тогда назвали "печальным".

Что именно говорил спикер МИД Польши

"Я думаю, что с украинской стороны, и здесь я буду очень дипломатичным, все еще есть непонимание, потому что это очень важный вопрос (Волынская трагедия - ред.) для поляков на данный момент", - заявлял Ясина.

На вопрос, должен ли президент Владимир Зеленский просить прощения за эту трагедию, он говорил, что раньше Украина этого не делала и Зеленский должен взять на себя больше "ответственности".

Волынская трагедия

Обоюдные этнические чистки конфликтующего польского и украинского населения, осуществленные Украинской Повстанческой Армией, которая подчинялась ОУН и польской Армией Крайовой с участием польских батальонов шуцманшафта, советских партизан и украинского и польского гражданского населения в 1943 году во время Второй мировой войны на Волыни.

Украинские историки преимущественно начали исследовать эту тему после провозглашения независимости. Активизация исследований произошла после Революции достоинства, поскольку в 2015 году были рассекречены архивы бывших репрессивных органов СССР до 1991 года, которые хранились в фондах на территории Украины.