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В Днепре на взятке поймали прокурора: обещал "отмазать" от тюрьмы

Днепр, Пятница 06 октября 2023 12:14
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В Днепре на взятке поймали прокурора: обещал "отмазать" от тюрьмы Фото: в Днепре на взятке поймали прокурора (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Днепре разоблачили прокурора-взяточника. Он за 10 тысяч долларов обещал "отмазать" мошенника от тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

На взятке был пойман прокурор Левобережной окружной прокуратуры города Днепр. Он требовал 10 тысяч долларов от местного жителя, сын которого является фигурантом дела о мошенничестве и подделке документов, печатей, штампов.

За деньги прокурор обещал "смягчить" квалификацию преступления, а затем и вовсе закрыть дело.

Правоохранители задержали прокурора "на горячем" во время передачи ему всей суммы взятки. СБУ готовится объявить подозрение по 3 ст. 368 УК.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Прокурору грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Фото: в Днепре на взятке поймали прокурора (ssu.gov.ua)

Дело прокурора из Фастова

Напомним, 4 октября стало известно, что в Фастове прокурора окружной прокуратуры поймали на взятке в размере 30 тысяч долларов. Он обещал за деньги закрыть уголовное производство. Его задержали при получении второй части взятки.

Правоохранители объявили прокурору из Фастова подозрение. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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