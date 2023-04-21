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Требовал 860 тысяч гривен. В Ровенской области чиновника задержали при получении взятки

Фото: в Ровенской области чиновника задержали при получении взятки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Правоохранители задержали чиновника из Ровенской области на получении взятки в размере 860 тысяч гривен.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора руководителю КП "Ровенский областной фтизиопульмонологический центр" Ровенского облсовета сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды и злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины)", - в сообщении.

Как установили следователи, задержанный требовал и получил 860 тысяч гривен взятки от предпринимателя за беспрепятственную передачу ему находящегося на балансе коммунального предприятия имущества. Кроме этого он должен помочь в оформлении и получении земельного участка, на котором находятся объекты недвижимости одного из санаториев.

"Подозреваемый обещал содействовать в проведении заниженной оценки земли и ее утверждении Ровенским областным советом. Правоохранители задержали чиновника при получении им второй части неправомерной выгоды в сумме 160 тыс. грн", - рассказали в Генпрокуратуре.

Следователи провели обыски по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к совершению преступлений, транспортным средствам, а также служебным помещениям проведены обыски.

Фото: в Ровенской области чиновника задержали при получении взятки (t.me/pgo_gov_ru)

Напомним, в Одессе СБУ совместно с НАБУ разоблачили на коррупции судью.

Также ранее мы писали, что в Одесской области на взятке разоблачили заместителя командира воинской части. Подполковник требовал 120 тысяч гривен за перевод военного в другую часть.

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