Требовал 860 тысяч гривен. В Ровенской области чиновника задержали при получении взятки

"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора руководителю КП "Ровенский областной фтизиопульмонологический центр" Ровенского облсовета сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды и злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины)", - в сообщении.

Как установили следователи, задержанный требовал и получил 860 тысяч гривен взятки от предпринимателя за беспрепятственную передачу ему находящегося на балансе коммунального предприятия имущества. Кроме этого он должен помочь в оформлении и получении земельного участка, на котором находятся объекты недвижимости одного из санаториев.

"Подозреваемый обещал содействовать в проведении заниженной оценки земли и ее утверждении Ровенским областным советом. Правоохранители задержали чиновника при получении им второй части неправомерной выгоды в сумме 160 тыс. грн", - рассказали в Генпрокуратуре.

Следователи провели обыски по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к совершению преступлений, транспортным средствам, а также служебным помещениям проведены обыски.

Фото: в Ровенской области чиновника задержали при получении взятки (t.me/pgo_gov_ru)