Требовал 40 тысяч евро взятки за закрытие дела. В Черновцах задержали полицейского

Как сообщается, Служба безопасности совместно с ДБР и Национальной полицией разоблачила коррупционную схему в одном из подразделений Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области.

В результате совместных мероприятий задержан руководитель следственного отделения одного из райуправлений региона. Чиновник требовал 40 тысяч евро с местной жительницы за не привлечение ее к уголовной ответственности и закрытие "дела уклонистов".

Сотрудники СБУ и ДБР задокументировали получение должностным лицом первой части неправомерной выгоды в размере 10 тысяч евро. Позже злоумышленник был задержан в Черновцах во время передачи ему второй части взятки вблизи дома потерпевшей.

На основании собранных доказательств задержанному сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды, совершенное в особо крупном размере должностным лицом).

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления. В частности, проверяется причастность к коррупционной схеме руководства регионального подразделения Национальной полиции.

Обнаружение "уклонистов" в Украине

Недавно сообщалось, что в Украине разоблачены еще 15 организаторов схем для "уклонистов". Среди подозреваемых депутат Черниговского городского совета.

Также бывший служащий АО "Мотор Сич" разоблачен на организации и содействии незаконной переправке "уклонистов" через границу.