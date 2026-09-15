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Требовали миллионы гривен и "откаты": задержаны топ-чиновники налоговой Тернопольщины

09:35 15.09.2026 Вт
2 мин
Одну из сделок злоумышленники не успели завершить - их задержали с поличным
aimg Елена Чупровская
Фото: НАБУ и САП раскрыли схему взяточничества в налоговой Тернопольской области (tr.tax.gov.ua)

В Тернопольской области двое должностных лиц налоговой службы требовали взятки за занижение штрафов бизнеса и скорый возврат НДС.

Как налоговики зарабатывали на проверках

По данным следствия, заместитель начальника Главного управления ГНС в Тернопольской области и руководитель одного из территориальных подразделений наладили схему обогащения на налоговых проверках.

Чиновники "находили" у компаний якобы многомиллионные нарушения. В то же время предлагали существенно уменьшить суммы штрафных санкций в официальных документах - за вознаграждение.

В течение весны и лета 2026 злоумышленники получили от представителя двух предприятий неправомерную выгоду на общую сумму 75 тысяч евро.

Хотели 11,5% за возврат НДС

В июне налоговики потребовали от очередной компании "откат" в размере 11,5% - за беспрепятственное бюджетное возмещение НДС на сумму свыше 14,6 миллиона гривен.

Именно на этой сделке злоумышленников и разоблачили. Деньги передавали через посредника, и в этот момент правоохранители зафиксировали преступление.

Фото: задержание должностных лиц в Тернопольской области (nabu.gov.ua).

Что грозит фигурантам

Замначальника ГУ ГНС в Тернопольской области и ее подчиненного задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Им сообщили о подозрении по части четвертой статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

Проверяется причастность к преступлению других должностных лиц ГУ ГНС в Тернопольской области.

Другие резонансные коррупционные дела

Напомним, в Украине разоблачили схему производства и продажи фальсифицированного препарата для похудения "Biopatid" на 5 миллионов долларов.

По делу сообщили о подозрении 27 участников, среди которых организатор схемы и владелица киевской клиники.

Между тем СБУ разоблачила коррупционную схему в Луганской областной военной администрации, где чиновники пытались присвоить 5 миллионов гривен бюджетных средств на госзакупках.

Злоумышленникам, искусственно имитирующим конкуренцию на тендерах, грозит до восьми лет лишения свободы.

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