Требовали деньги с военного: полиция обезвредила банду вымогателей в Житомирской области

В Житомирской области мужчина терроризировал раненого военного и его семью. Он требовал у них 3000 долларов и угрожал отобрать имущество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Детали дела

По данным источников, 42-летний житель города Звягель, который ранее уже был осужден за разбой, вместе с двумя приспешниками придумал схему незаконного обогащения. Он, и двое его знакомых - 53-летняя и 52-летний местные жители, решили шантажировать раненого военного.

В частности, в ноябре этого года мужчина пришел домой к 38-летнему военному и требовал у него 3000 долларов. Вымогатель рассчитывал, что из-за своего состояния раненый военный не сможет оказать сопротивления. Тогда вымогатель забрал из дома военного телевизор.

Он вернулся на следующий день и заявил, что родные военного имеют 15 суток для того, чтобы заплатить 3000 долларов. Кроме этого он потребовал переоформить на него права собственности на домовладение потерпевших.

Через некоторое время мужчина вернулся и повторил свои требования. А уже в конце ноября он пришел к военному с сообщницей и угрожал ему ножом. В ответ на это родные отдали ему 10 тысяч гривен. Тогда же он поставил супругам конечный срок передачи всей суммы - 3 декабря.

Он также психологически давил на военного и его родных. Ведь вечером того же дня трое сообщников пришли к месту жительства потерпевших.

Что удалось задокументировать

Во время этого визита военный и его жена передали вымогателям 3 000 долларов. Однако тогда все события проследили в полиции и сразу же задержали вымогателя.

По данным РБК-Украина, сейчас всем троим сообщено о подозрениях в вымогательстве, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения (ч. 4 ст. 189 УК Украины). Им грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.