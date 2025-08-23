Вымогали деньги и украшения: преступники напали на мать военного на Харьковщине

"Гастролеры" знали, что сын потерпевшей является военнослужащим ВСУ, и предполагали, что средства, заработанные им на передовой, могут храниться дома у матери. Оперативники Управления уголовного розыска и СБУ задержали нападавших.

Детали дела

Отмечается, что двое нападавших проникли в квартиру, связали потерпевшую, надели ей на лицо маску, устроили беспорядок в доме и начали требовать деньги и золотые украшения.

При этом пожилая женщина имела лишь 2 тысячи гривен, которые откладывала на лекарства. Она предложила отдать эти деньги, однако нападавшие их не взяли, забрав только мобильный телефон.

Когда они вышли из квартиры, сразу были задержаны полицейскими. Отдельно задержаны пособник и организатор преступления.



По данным национальной полиции, нападавшим грозит от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.