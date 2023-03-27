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Требовали взятки с экспортеров: СБУ выявила коррупционную схему, связанную с "зерновым соглашением"

Фото: СБУ выявила коррупционную схему, связанную с "зерновым соглашением" (t.me/SBUkr)
Автор: Елизавета Драбкина

Сотрудники СБУ ликвидировали коррупционную схему в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области. Участники схемы требовали взятки с представителей компаний, которые экспортируют украинскую агропродукцию в рамках "зерновой инициативы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Участники сделки за взятки "гарантировали" зернотрейдерам беспрепятственное получение фитосанитарных сертификатов соответствия их продукции. За отказ платить "дань" угрожали максимально затягивать бюрократические процедуры.

Правоохранители поэтапно задокументировали два эпизода получения почти 400 тысяч в гривневом эквиваленте посредником, которого должностные лица привлекли для передачи взяток.

Отмечается, что за каждую тонну экспортируемой продукции участники схемы требовали "дань" в размере 40 американских центов. СБУ задокументировала передачу посреднику очередного "задатка". Сейчас ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса (злоупотребление влиянием).

Напомним, в ООН подтвердила продление "зернового соглашения".

Кроме того, правительство продолжило финансирование инициативы Grain from Ukraine.

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