Вымогали деньги у мужчин. В Одессе разоблачили фейковых сотрудников ТЦК

Схему наладили три одессита и уроженец Донецкой области. Они останавливали на улицах мужчин призывного возраста.

Злоумышленники, используя военную и полицейскую форму, угрожали задержанным принудительной доставкой в ТЦК, но за деньги предлагали этого не делать. Если же "задержанные" отказывались - фигуранты применяли физическое и психологическое насилие.

В одном из случаев злоумышленники ожидали мужчину возле дома. Его обвинили в якобы уклонении от мобилизации и пригрозили доставить в ТЦК. Злоумышленники прижали потерпевшего к забору, а затем начали бить по ногам, туловищу и голове. Мужчина отдал злоумышленникам 3 тысячи долларов.

Один из участников схемы - бывший сотрудник милиции, который после службы был обвинен в нескольких уголовных производствах. У еще двух из них не раз были проблемы с законом - вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, разбойное нападение, кражи.

Злоумышленников задержали "на горячем". Правоохранители провели обыски, изъяв форму, деньги, банковские карты, мобильные телефоны, а также оружие, порошкообразное вещество и другие средства для употребления наркотических веществ.

Участникам схемы грозит до 12 лет лишения свободы.

Фото: в Одессе разоблачили фейковых сотрудников ТЦК (npu.gov.ua)